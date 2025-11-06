Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıkladı. Lider Galatasaray'ın Kocaelispor'a konuk olacağı maçta Çağdaş Altay düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yarın, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada, müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu.
Süper Lig'de 12. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 Kasım Cumartesi:
14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
17.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cihan Aydın
9 Kasım Pazar
14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor - Galatasaray: Çağdaş Altay
20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün
20.00 Samsunspor - Eyüpspor: Yasin Kol