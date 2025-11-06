Samsun'da evden ziynet eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 suça sürüklenen çocuk tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikametten yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, belirledikleri 2 suça sürüklenen çocuğu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.