Mersin’de motosiklet kazasında köpeğin sadakati duygulandırdı

Mersin’de yaşanan motosiklet kazasında yaralanan sürücünün yanından ayrılmayan köpeğinin endişeli bekleyişi, görenleri duygulandırdı.

Olay, Yenişehir ilçesi Göçmen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeride geçmek isteyen motosiklete arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, kadın sürücü yola savrularak hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koşarak yaralı sürücüyü yol kenarına aldı. Bu sırada motosiklette bulunan köpek, kazanın ardından hızla kaldırıma çıkarak sahibinin başucuna geldi ve ondan ayrılmadı. Endişeli şekilde bekleyen köpeğin tepkisi, olay yerindekileri duygulandırdı. Kaza anı ise bölgedeki güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.