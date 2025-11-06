Kayseri'de husumetlisine pusu kurup başka birini yaralayan şüpheli yakalandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde duruşma sonrasında husumetlisine pusu kurup pompalı tüfekle ateş açarak başka bir vatandaşı yaralayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Sümer Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde meydana gelen olayda Kayseri Adalet Sarayı'nda görülen duruşmadan çıkan M.K. (36), husumetlisi olan M.C.'ye yol üstünde pusu kurdu. M.K., husumetlisini görünce pompalı tüfekle ateş açarken, saçmalar o sırada yoldan geçen Ş.Y.'nin başına ve park halinde bulunan 30 AOV 825 plakalı araca isabet etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı Ş.Y. de ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olay ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, M.K.'nın saklandığı evi tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi olayda kullandığı tüfek ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan M.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.