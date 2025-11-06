Boksör genç kıza dehşeti yaşatmıştı! İddianamede kan donduran detaylar

Giriş Tarihi: 06.11.2025 10:37

Kan donduran olay, 9 Mayıs 2025 günü Beşiktaş Ulus Mahallesi Yavuz Sokak'ta, bir spor salonunun karşısında meydana geldi. Evinden çıkan 36 yaşındaki Sibel M., yüksek sesten şikâyetçi olduğu spor salonu işletmecisi ve boksör Furkan K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Furkan K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Sabah'ın haberine göre yürütülen soruşturmanın ardından savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Dosyada şoke eden detaylar yer aldı. İddianameye göre şüpheli, boksör Furkan K., müşteki Sibel M.'nin evinin hemen karşısında bulunan spor salonunun işletmecisiydi. Tarafların 2023 yılında, Sibel M.'nin bu salona kayıt yaptırıp spora başlamasıyla tanıştıkları belirtildi.Sibel M.'nin sözleşmedeki dersleri tamamlamadan ayrılmak istemesi üzerine, taraflar arasında ücret iadesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Kalan haklar için kayıt dondurma işlemi yapılsa da taraflar arasındaki gerilim olay gününe kadar devam etti.

İddianamede yer alan bilgilere göre, bu süreçte Furkan K., Sibel M. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Genç kadının da farklı sebeplerle şüpheli hakkında şikâyetçi olduğu belirtildi.Savcılığın iddianamesine göre olay günü, Sibel M. evinden dışarı çıktığı sırada Furkan K. önünü kesti. Sibel M. cep telefonuyla kayıt almaya çalışırken, şüphelinin sağ kolunun içinde sakladığı ve olay sonrası ele geçirilemeyen bıçakla "hiçbir şey söylemeden" art arda bıçak darbeleri savurduğu belirtildi.