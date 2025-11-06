Boksör genç kıza dehşeti yaşatmıştı! İddianamede kan donduran detaylar
İstanbul’da 6 ay önce, yüksek ses nedeniyle tartıştığı boksör ve işletmeci Furkan K. tarafından bıçaklanan Sibel M. hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık, kan donduran detayların yer aldığı iddianameyi tamamladı. İddianamedeki tespitlere göre Sibel M., saldırı sonrası 1 hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği ve vücudunda 20’ye yakın bıçak darbesi bulunduğu, özellikle yüz bölgesinin kesildiği belirtildi.
Kan donduran olay, 9 Mayıs 2025 günü Beşiktaş Ulus Mahallesi Yavuz Sokak'ta, bir spor salonunun karşısında meydana geldi. Evinden çıkan 36 yaşındaki Sibel M., yüksek sesten şikâyetçi olduğu spor salonu işletmecisi ve boksör Furkan K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Furkan K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Sabah'ın haberine göre yürütülen soruşturmanın ardından savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Dosyada şoke eden detaylar yer aldı. İddianameye göre şüpheli, boksör Furkan K., müşteki Sibel M.'nin evinin hemen karşısında bulunan spor salonunun işletmecisiydi. Tarafların 2023 yılında, Sibel M.'nin bu salona kayıt yaptırıp spora başlamasıyla tanıştıkları belirtildi.Sibel M.'nin sözleşmedeki dersleri tamamlamadan ayrılmak istemesi üzerine, taraflar arasında ücret iadesi konusunda anlaşmazlık yaşandı. Kalan haklar için kayıt dondurma işlemi yapılsa da taraflar arasındaki gerilim olay gününe kadar devam etti.
İddianamede yer alan bilgilere göre, bu süreçte Furkan K., Sibel M. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Genç kadının da farklı sebeplerle şüpheli hakkında şikâyetçi olduğu belirtildi.Savcılığın iddianamesine göre olay günü, Sibel M. evinden dışarı çıktığı sırada Furkan K. önünü kesti. Sibel M. cep telefonuyla kayıt almaya çalışırken, şüphelinin sağ kolunun içinde sakladığı ve olay sonrası ele geçirilemeyen bıçakla "hiçbir şey söylemeden" art arda bıçak darbeleri savurduğu belirtildi.
YERDE TEKMELEDİ
İddianamede yer alan bilgilere göre Sibel M.'nin kaçmaya fırsat bulamadığı, yere düştüğü anda bile saldırının devam ettiği belirtildi. Şüphelinin, genç kadını hem tekmelediği hem de bıçak darbeleri vurmaya devam ettiği, özellikle yüz bölgesinde derin kesiler oluştuğu aktarıldı. Sibel M. bilincini kaybetti ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
20 BIÇAK DARBESİ
İddianamede yer alan tespitlere göre Sibel M.'nin vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası bulundu. Saldırı sonrası 1 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Adli Tıp Kurumu raporunda, yaralanmaların "yaşamı tehlikeye sokan nitelikte" olduğu ve basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyeceğinin altı çizildi.