Balıkesir'de bir deprem daha! Sındırgı yine sallandı! AFAD detayları açıkladı

Giriş Tarihi: 06.11.2025 19:26

AFAD'ın Sındırgı'daki depremle ilgili yaptığı açıklama (X)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin, 9,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.