Balıkesir'de bir deprem daha! Sındırgı yine sallandı! AFAD detayları açıkladı
Günlerdir sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD saat 19.15'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 9,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.