Balıkesir'de bir deprem daha! Sındırgı yine sallandı! AFAD detayları açıkladı

Günlerdir sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD saat 19.15'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4,3 olarak açıkladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.15'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın Sındırgı'daki depremle ilgili yaptığı açıklama (X)AFAD'ın Sındırgı'daki depremle ilgili yaptığı açıklama (X)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

SINDIRGI'DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM


Depremin, 9,6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

