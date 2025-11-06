Bahçelievler'de yolun karşısına geçmeye çalışan adam hafriyat kamyonu çarptı

Bahçelievler'de yolun karşısına geçmeye çalışan adama hafriyat kamyonu çarptı. Hafriyat Olay anını anlatan sürücü Yüksel Bahtiyar, 'Bana yeşil yanıyordu, yayaya kırmızı yanıyordu. 3-4 kişi bekliyordu burada, öbürleri beklerken arkadaş atladı yola' dedi.

Kaza saat 09.00 sıralarında Bahçelievler Latin Sokak'ta meydana geldi. Edilen bilgilere göre, araçlar için yeşil ışık yandığında yolun karşına geçmeye çalışan bir adama 34 YD 2623 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı adamı tedavi olması için Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tırın sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Hafriyat kamyonu sürücüsü Yüksel Bahtiyar, "Bana yeşil yanıyordu, yayaya kırmızı yanıyordu. 3-4 kişi bekliyordu burada, öbürleri beklerken arkadaş atladı yola. Yayaya kırmızı yandığı halde atladı, yaya geçidinden de geçmedi. Durum böyle" dedi.