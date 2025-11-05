Diyarbakır'da aynı gün 2 farklı trafik kazası
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinde 2 farklı trafik kazası meydana geldi. 2 kazada toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İlk kaza Bağlar ilçesi Şehitlik köprüsünde meydana geldi. 2 aracın karıştığı kazada toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bir diğer kaza ise, Elazığ yolu üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki bariyerlere çarptı. Otomobilde maddi hasar oluşurken sürücü hafif sıyrıklarla kazayı atlattı.