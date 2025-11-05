Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan anlar: 6 kişi hastanelik oldu | Üniversiteden açıklama
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBÜ) Sümerbank binasında yangın söndürme sistemi arıza yaparak kendiliğinden çalıştı. Bu sırada açığa çıkan gazdan 6 kişi etkilendi. Üniversiteden yapılan açıklamada, binada yangın olmadığı ancak lamba tamiri sırasında oluşan dumanın sistemi otomatik olarak devreye soktuğu ve bu nedenle gaz salımı yaşandığı belirtildi.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşkesinde korku dolu anlar yaşandı.
Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu.
İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.