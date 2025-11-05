Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan anlar: 6 kişi hastanelik oldu | Üniversiteden açıklama

Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde duman paniği / İHA

6 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi. Sızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sümerbank binasında bulunan yangın söndürme sisteminde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, herhangi bir yangın olmamasına rağmen sistem otomatik olarak devreye girmiştir. Bu sırada sistem, yangın durumunda oksijeni keserek yangını bastırmak amacıyla kullanılan aerosol (duman benzeri söndürücü madde) salımı gerçekleştirmiştir. Yapılan ön incelemelere göre, olayın lamba tamiri çalışmaları sırasında duman dedektörlerinin oluşan dumanı algılaması nedeniyle sistemin otomatik olarak devreye girmesinden kaynaklandığı öngörülmektedir" denildi.

"YANGIN YA DA PATLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamada ayrıca, olay sırasında herhangi bir yangın ya da patlamanın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Ancak, sistemin devreye girmesi sonucu oluşan aerosol nedeniyle bazı öğrencilerimiz ve personelimiz kısa süreli etkilenmiş, gerekli sağlık kontrolleri yapılmış ve ciddi bir sağlık problemi tespit edilmemiştir. Yangın söndürme sistemindeki teknik arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışmalar başlatılmış olup, sistemin güvenli şekilde yeniden devreye alınması süreci titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.