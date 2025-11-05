Yaşam

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde korkutan anlar: 6 kişi hastanelik oldu | Üniversiteden açıklama

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin (ASBÜ) Sümerbank binasında yangın söndürme sistemi arıza yaparak kendiliğinden çalıştı. Bu sırada açığa çıkan gazdan 6 kişi etkilendi. Üniversiteden yapılan açıklamada, binada yangın olmadığı ancak lamba tamiri sırasında oluşan dumanın sistemi otomatik olarak devreye soktuğu ve bu nedenle gaz salımı yaşandığı belirtildi.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) yerleşkesinde korku dolu anlar yaşandı.

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ'NDE YANGIN PANİĞİ

Alınan bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Ulus'ta bulunan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde doğal gaz patlaması meydana geldiğine ilişkin ihbarda bulunuldu.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan incelemede, yerleşke binasının zemin katında yangın söndürme sistemlerinin kendiliğinden devreye girdiği ve söndürme gazının dışarıya taştığı belirlendi.

6 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İtfaiye ve Başkentgaz görevlilerinin binadaki incelemeleri sonucu doğal gaz sızıntısının bulunmadığı belirtildi. Sızan söndürme gazından etkilenen 5 öğrenci ve 1 teknik personel, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sümerbank binasında bulunan yangın söndürme sisteminde meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle, herhangi bir yangın olmamasına rağmen sistem otomatik olarak devreye girmiştir. Bu sırada sistem, yangın durumunda oksijeni keserek yangını bastırmak amacıyla kullanılan aerosol (duman benzeri söndürücü madde) salımı gerçekleştirmiştir. Yapılan ön incelemelere göre, olayın lamba tamiri çalışmaları sırasında duman dedektörlerinin oluşan dumanı algılaması nedeniyle sistemin otomatik olarak devreye girmesinden kaynaklandığı öngörülmektedir" denildi.

"YANGIN YA DA PATLAMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Açıklamada ayrıca, olay sırasında herhangi bir yangın ya da patlamanın söz konusu olmadığı belirtilerek, "Ancak, sistemin devreye girmesi sonucu oluşan aerosol nedeniyle bazı öğrencilerimiz ve personelimiz kısa süreli etkilenmiş, gerekli sağlık kontrolleri yapılmış ve ciddi bir sağlık problemi tespit edilmemiştir. Yangın söndürme sistemindeki teknik arızanın tespiti ve giderilmesi için çalışmalar başlatılmış olup, sistemin güvenli şekilde yeniden devreye alınması süreci titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

