Adana'da 105 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Adana'da bir kamyonette 105 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Giriş Tarihi: 05.11.2025 10:09

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyonetle kaçak ürün sevkiyatı yapıldığını belirledi.

Ekipler, peşine düştükleri kamyoneti merkez Seyhan ilçesinde durdurarak arama yaptı.

Aracın kasasındaki kolilerde 105 bin paket gümrük kaçağı sigara bulan ekipler, sürücü E.C. ile yanındaki E.T.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.C, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.