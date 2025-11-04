Toprağa dokunan minik eller Sakarya’da umudu ekti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre bilincini küçük yaşta kazandırmak gayesiyle başlattığı 'Minik Bahçıvanlar' projesiyle 16 ilçede 3 bin anaokulu öğrencisini doğayla buluşturdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen "Minik Bahçıvanlar" projesi 16 ilçede başarıyla tamamlandı.

Anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen projede 3 bin minik bahçıvan ektikleri fidanlarla şehrin yeşil geleceğine umut oldular. Son durakların Karapürçek ve Sapanca'nın olduğu projede, minik bahçıvanlar ekiplerin rehberliğinde keyifli ve öğretici bir gün geçirdi.

Mevsimlik saksı çiçeklerini toprakla tanıştırıp, ilk can sularını veren minik bahçıvanlar doğayı korumanın önemini yaşayarak öğrendiler.

