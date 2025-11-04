Manisa’da zehir tacirlerine geçit yok: 1 kişi tutuklandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 1 kişi tutuklandı.

Giriş Tarihi: 04.11.2025 18:25

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Beşeylül Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, M.T. (26) isimli şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 81 adet sentetik ecza hapı ile 36,41 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

