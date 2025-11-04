"Efsane cuma" tuzağına dikkat! Paranızı kaptırmamak için bu uyarılara kulak verin!

Giriş Tarihi: 04.11.2025 16:49

Kasım ayının gelmesiyle başlayan indirim çılgınlığı, beraberinde büyük riskleri de getiriyor. Ticaret Bakanlığı, "Efsane Cuma" gibi kampanyalarda tüketicilerin yanıltıcı ve aldatıcı indirimlerle mağdur edilmesine karşı hem satıcılara hem de alıcılara net uyarılarda bulundu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, A Haber'e özel yaptığı değerlendirmelerde, bu indirim oyunlarının perde arkasını anlattı ve tüketicilere kritik tavsiyeler verdi.

BAKANLIKTAN SATICILARA GÖZDAĞI: "EFSANE YAPTIRIMLAR UYGULAYACAĞIZ"

Bakanlığın bu yılki denetimlerde çok daha kararlı olduğunun altını çizen Aydın Ağaoğlu, satıcılara yönelik uyarının oldukça sert olduğunu belirterek, "Ticaret Bakanlığı sadece tüketicileri uyarmadı. Dedi ki, 'efsane indirim yalanlarını söyleyenlere efsane yaptırımlar uygulayacağım. Hepinizi takibe aldım, satıcılar dikkatli olsun.' Bakanlık, 'yıldızlı ürünler, 2 al 1 öde' gibi yalanlarla yasalara uygun davranmazlarsa onların peşindeyiz dedi." ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HİLE: FİYATI ÖNCE ŞİŞİRİP SONRA İNDİRİYORLAR

Tüketicilerin en çok karşılaştığı aldatmacanın, indirimden önce ürün fiyatlarının yapay olarak artırılması olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, yasal düzenlemeyi ve tüketicinin hakkını, "Örneğin 1000 liraya sattığı ürünü önce 2000 yaptı, sonra yarı fiyatına diye indirim kampanyaları başlattı. Ticaret Bakanlığı bununla ilgili düzenlemeler yaptı. Dedi ki, indirimli satışa konu olan ürünün indirimden önceki fiyatını da birlikte yazacaksın. Ama yetmez, geriye dönük son 30 gün boyunca hangi en düşük fiyatı uyguladıysan, indirimini o fiyattan yapabilirsin." sözleri ile anlattı.

ALDATILAN TÜKETİCİ PARASINI GERİ ALABİLİR!

Yanıltıcı indirimle ürün alan tüketicilerin yasal hakları olduğunu belirten Ağaoğlu, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurunun önemine dikkat çekti ve "Şayet 2000 lira yapıp 1000 liraya indirdiyse, ben ödediğim 1000 liranın yüzde 50'sini geri almaya hak kazanırım. Tüketicilere de tavsiyem, internet üzerinden çok kolay bir şekilde arama motoruna 'Tüketici Hakem Heyeti başvuru' yazsınlar, şikayetini iletsinler. Hakem heyeti diyecek ki, 'ona ödediği paranın yüzde 50'sini öde çünkü senin yüzde 50 indirimin yalanmış." dedi.