Ticaret Bakanlığı'ndan 'kasım indirimi' uyarısı! "Kasım indirimi" adı altında dolandırılmayın

Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde tüketicilerin yanıltıcı kampanyalarla mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, konuyu Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile değerlendirdi. Bakanlık, hem tüketicilere hem de satıcılara önemli uyarılarda bulundu.

