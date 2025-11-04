04 Kasım 2025, Salı

Ticaret Bakanlığı'ndan 'kasım indirimi' uyarısı! "Kasım indirimi" adı altında dolandırılmayın
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 16:31
Ticaret Bakanlığı, kasım ayı indirim döneminde tüketicilerin yanıltıcı kampanyalarla mağdur edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. A Haber muhabiri Meral Dağlılar, konuyu Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ile değerlendirdi. Bakanlık, hem tüketicilere hem de satıcılara önemli uyarılarda bulundu.
