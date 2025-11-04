Bursa'da feci olay! Kopan demir parça yüzüne saplandı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, yürekleri ağza getiren iş kazası yaşandı. Römorktan kömür indirme işlemi sırasında çekme halatının kopması sonucu Hakkı Demir'in yüzüne demir parça saplandı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı D., evinin bahçesindeki römorktan kömür indirdiği sırada römork üzerindeki çekme halatı bir anda koptu.
Halatın ucundaki demir parçası Hakkı D.'nin yüzüne saplandı. Yaralanan Hakkı D., aile fertleri tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yüzündeki demir parçası çıkarılamayan Hakkı D., ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.