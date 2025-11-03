Karabük'te izinsiz kazı yapan kişilere suçüstü!

Karabük’ün Yenice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte kazma, çapa ve 2 adet kürek ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 20:26

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yenice ilçesinde yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Şahıslarla birlikte kazma, çapa ve 2 adet kürek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN