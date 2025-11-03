Erzincan'da pes dedirten olay: Uyuşturucuyu ayakkabı tabanı ve ilaç kutusuna sakladı
Erzincan'da polis ekipleri kent genelinde yaptıkları şüphelilere yönelik yaptığı çalışma kapsamında İran uyruklu M.A.J.H.F'ye ait aracı durdurdu. Şüpheliye yapılan aamadas ayakkabı tabanında ve ilaç kutusunun içerisinde gizlenmiş 92,38 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde şüpheli şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Yeni Çevre Yolu Otogar Kavşağı Sivas istikametinde yapılan uygulamada, durumundan şüphelendikleri İran uyruklu M.A.J.H.F'ye ait aracı durdurdu.
Yapılan aramada, aracın torpidosunda bulunan ilaç kutusunun içinde ve şüphelinin ayakkabısının taban kısmında toplamda 92,38 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.