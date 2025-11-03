Balıkesir beşik gibi! AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen 4.9'luk depremin ardından saat 23:23'te yeni bir deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 15.35'te meydana gelen 4.9'luk depremin ardından saat 23:23'te yeni bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından depremin büyüklüğü 4.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.
DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-03
Saat:23:23:35 TSİ
Enlem:39.22722 N
Boylam:28.17306 E
Derinlik:4.91 km
