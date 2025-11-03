Balıkesir beşik gibi! AFAD duyurdu: Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Giriş Tarihi: 03.11.2025 23:32

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 15.35'te meydana gelen 4.9'luk depremin ardından saat 23:23'te yeni bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) tarafından depremin büyüklüğü 4.3 büyüklüğünde olduğu bildirildi.