Balıkesir sallanmaya devam ediyor! İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem

Giriş Tarihi: 03.11.2025 15:41

Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden de hissedildi.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

VALİ USTAOĞLU SON DURUMU AÇIKLADI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu A Haber'de konuştu. Ustaoğlu, şu an için belirlenen tespit edilen herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.