Balıkesir sallanmaya devam ediyor! İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem
Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden de hissedildi. AFAD depreme ilişkin detayları açıkladı. Saat 15.35'te gerçekleşen depremin büyüklüğü 4,9 olarak açıklandı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, olumsuz bir durum olmadığını aktardı.
Merkez üssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere birçok ilden de hissedildi.
AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 15.35'te meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
VALİ USTAOĞLU SON DURUMU AÇIKLADI
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu A Haber'de konuştu. Ustaoğlu, şu an için belirlenen tespit edilen herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.
"BU DEPREMLER TEKTONİK DEĞİL"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Ersoy şunları söyledi: "Bu faylar üzerinde meydana gelen bir deprem değil. Dolayısıyla tektonik kökenli değil. Bu depremleri oluşturan mekanizma magmatik kökenli. Yani üzerinde yaşadığımız yer kabuğunun altındaki magmanın yeryüzüne yükselmek için zorlamasıyla birlikte meydana gelen depremler. Bu deprem fırtınası günümüze kadar 15 bin deprem üretti. Bu deprem de artçı bir deprem. Ne kadar sürebilir? Aylarca sürebilir hatta bir yıl sürebilir. Çoğu da hissedilebilir depremler halinde devam edecektir."
"7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM..."
Ersoy, magmatik kökenli depremlerde 7 büyüklüğünde bir deprem beklenemeyeceğini belirterek; "Herkes açıklamalarda işte faylara atıflar yapıyor, ölü faylar şöyle oldu, böyle oldu. Bunların hepsi yanlış yorumlar. Doğru yorum şudur ki yer kabuğunda mevcut olan çatlaklar ya da yeni çatlaklarla kendini gösteriyor. Dolayısıyla bu bir fayın tetiklenmesi fayın tektonik nedenlerle tetiklenmesi şeklinde açıklanacak depremler değil bunlar. Bunlar magmatik kökenli depremler. Dolayısıyla bu yorumları yerinde yapmak gerekiyor. Bunlar her zaman gördüğümüz klasik anlamdaki tektonik depremlerden oldukça farklı depremler. O yüzden 5'e varan hatta azıcık onu geçen 5'i geçen depremleri de yaşamak olasıdır. Ama 7 büyüklüğündeki bir deprem beklenmez bu tür yerlerde. 2 aydan beri devam eden bu depremlerin hepsi tektonik değil magmatik kökenli depremler. Böyle yorumlamak gerekiyor." dedi.
MARMARA DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?
Şükrü Ersoy son olarak şunların altını çizdi: "Tetiklemez. Çünkü Marmara'da beklediğimiz depremleri oluşturacak faylar ayrı. Mekanizma ayrı. Hissetmek başka bir şey oranın kendi depremini oluşturmak başka bir şey."