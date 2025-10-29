Bakan Kurum açıkladı: Sındırgı’da 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı.

Daha önceki bir depremde ağır hasarlı olarak tespit edilen ve güvenlik amacıyla boşaltılan üç binanın bu depremde yıkıldığını ifade eden Kurum, "Sındırgı'da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız üç bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi." ifadelerini kullandı.

"3 BİN 684 BAĞIMSIZ BİRİM İNCELENDİ"

Bakan Kurum, yapılan çalışmalara ilişkin "Şimdi tüm Sındırgı'da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik. Bu incelemeler sonucunda 80'i konut olmak üzere toplam 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız." ifadelerine yer verdi.

Kurum, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların mağduriyet yaşamaması için devletin tüm imkanlarıyla sahada olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.