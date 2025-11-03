Alkollü genç intihara kalkışmasının ardından yol kenarında yatarken bulundu

Kayseri'de alkollü bir kişi gündüz intihara kalkışmasının ardından akşam saatlerinde yol kenarındaki refüjde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken S.B. isimli genç olay yerinden götürüldü.

Giriş Tarihi: 03.11.2025 05:19

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi Talas Bulvarı'nda meydana gelen olayda; polis ekipleri S.B.'yi refüjdeki yeşillik alanda hareketsiz şekilde yatarken, buldu. Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.B. Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İddiaya göre S.B.'nin alkollü olduğu ve yaşadığı Develi ilçesinde gündüz saatlerinde intihara kalkışarak, kendine zarar verdiği öğrenildi.

Öte yandan tedavi edilmek üzere hastaneye götürülen S.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve alkolün etkisiyle uyuduğu öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN