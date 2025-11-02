Uşak'ta otomobil ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 02.11.2025 19:07

Edinilen bilgilere göre, C.K. (66) idaresindeki 64 FK 285 plakalı otomobil, kavşaktan Uşak istikametine dönüş yapmak istediği sırada, merkez istikametine seyir halinde olan G.O.K. (43) yönetimindeki 03 VP 211 plakalı tırla çarpıştı.

Fotoğraf (İHA)

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, 112 sağlık ekiplerince yaralanan otomobil sürücüsü C.K., önce Banaz Devlet Hastanesi'ne ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, tır sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.