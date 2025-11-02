Tren istasyonunda şüpheli çanta alarmı! Fünye ile patlatıldı | Yer: Sakarya

Sakarya'da tren istasyonu yakınlarında sahipsiz bir çanta bulundu. İhbar üzerine olay yerine bomba imha uzmanları sevk edilirken, panik yaratan çanta fünye ile patlatıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tren istasyonundaki sahipsiz çanta nedeniyle seferler bir süre durdu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çantada olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Arifiye tren istasyonunda bugün saat 16.00 sıralarında sahipsiz bir çanta görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, geniş güvenlik önlemi alarak istasyonu boşalttı ve tren seferlerini geçici olarak durdurdu. Bomba imha ekibi yapılan incelemenin ardından çantayı kontrollü şekilde fünye ile patlattı. Patlatılan çantadan herhangi bir patlayıcı madde çıkmadığı öğrenilirken, tren seferleri güvenlik kontrollerinin ardından yeniden başlatıldı.

Çantayı bırakan kişinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

