Muğla'da orman yangını! 1 hektar alan zarar gördü

Muğla'da ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

Giriş Tarihi: 02.11.2025 15:14

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Çamlıyurt Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 helikopter, arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.



Yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık ve makilik alan zarar gördü.

