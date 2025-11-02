Erzurum'da garip anlar: Araçların üzerine atlayıp camları kırdı

Erzurum’un Horasan ilçesinde Sanayi Kavşağı’nda kırmızı ışıkta bekleyen araçların önüne geçen bir kişi, bir otomobilin camını kırıp üzerindeki giysileri etrafa attı. Şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, şahsı etkisiz hale getirip gözaltına aldı

Erzurum'un Horasan ilçesinde Sanayi Kavşağı'nda trafikte bekleyen sürücüler, akıl almaz bir olaya tanık oldu.

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir şahıs kırmızı ışıkta bekleyen araçların önüne geçerek kendini araçların üzerine attı. Şahsın bir otomobilin camını kırdığı, üzerindeki giysileri çıkarıp etrafa saçtığı öğrenildi.

Olay karşısında şaşkınlığa uğrayan vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisleri gören şahıs, ellerini kaldırarak onlara doğru yaklaştı. Polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen şahıs, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Şahsın bu davranışı neden gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

