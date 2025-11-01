Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 gözaltı

Mardin'de polis ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı; uzun namlulu silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında 31 Ekim'de önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 8 uzun namlulu farklı çaplarda tüfek, 40 şarjör, 6 bin 150 fişek, 3 sis bombası ve 1 gaz bombası ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.