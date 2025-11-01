Mardin'de 2 çocuk parkın duvarını tekmeledi; o anlar kamerada

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2 çocuğun, parkın duvarını tekmelerle yıktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

01.11.2025

Olay, 30 Ekim'de Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen 2 çocuk, parkın duvarına art arda tekme attı. Bir süre sonra duvarın kırıldığı görülürken, çocuklar olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aynı çocukların daha önce de duvara zarar vermeye çalıştığı tespit edildi.

Kızıltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kamuya ait alanların korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirterek, vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulundu. Belediye yetkilileri, parklara ve kamusal alanlara zarar verenlere karşı yasal süreç başlatılacağını açıkladı.