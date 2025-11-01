Kalp krizi geçiren polis memuruna veda! Adana'da toprağa verildi

Giriş Tarihi: 01.11.2025 22:23

FOTO: İHA

Evli ve 3 çocuk babası olan polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı Adana'ya getirildi. İnce, Buruk Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Törene, İnce'nin yakınları, meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.