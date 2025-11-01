Kalp krizi geçiren polis memuruna veda! Adana'da toprağa verildi
Şanlıurfa'da görev yapan polis memuru Yakup İnce, izinliyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Polis memuru Türk bayrağına sarılı naaşı Adana'ya getirilerek kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Yakup İnce (51), izindeyken Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Evli ve 3 çocuk babası olan polis memurunun Türk bayrağına sarılı naaşı Adana'ya getirildi. İnce, Buruk Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene, İnce'nin yakınları, meslektaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı.