Öfkeli araç sürücüsü hırsını alamayınca TIR'ı yumrukladı

İstanbul'da seyir halinde ilerleyen bir sürücü yol verme meselesinden TIR sürücüsüyle tartıştı. Otomobil sürücü bir süre sonra aracından inerek TIR'ı yumrukladı. Bunun üzerine TIR sürücüsünün ani manevrası gerilim yarattı.

Giriş Tarihi: 31.10.2025 05:39

İstanbul Beykent'te çekildiği öne sürülen görüntüde iddiaya göre bir otomobil sürücüsü ile tır şoförü arasında tartışma çıktı. TTartışmanın kısa sürede büyümesiyle 34 MSF 423 plakalı otomobil sürücüsü aracından inerek tırı yumruklamaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan olayı bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

