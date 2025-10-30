Mersin'de otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Ahmet Altıntaş (30) yönetimindeki otomobil, Sıraç Mahallesi'nde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Altıntaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, ilçeye bağlı Sıraç Mahallesi Andıvar Bakacağı Mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Altıntaş (30) idaresindeki 33 ABM 916 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 30 metre uçuruma yuvarlandı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Altıntaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Uçurumdan alınan sürücünün cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

