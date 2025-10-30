Grup tartışması kavgaya döndü! 2 yaralı
Adıyaman’da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile kişi yaralandı.
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli TOKİ konutlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada darp neticesi 2 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi tarafından şahıslara müdahale edildi. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.