Grup tartışması kavgaya döndü! 2 yaralı

Adıyaman’da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 01:02

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Örenli TOKİ konutlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada darp neticesi 2 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi tarafından şahıslara müdahale edildi. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

