Çanakkele'de yürüyüş yolunca ölüm! Hareketsiz halde bulundu

Çanakkale'’nin Ayvacık ilçesinde böglede yürüyüş yapan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne birkişinin hareketsiz halde yattığına ilişkin ihbarda bulundu. Bölgeye sevkedilen sağlık ekipleri herde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Giriş Tarihi: 30.10.2025 05:09

Paylaş



ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde Küçükkuyu Beldesi Liman Bölgesinde meydana geldi. Bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar, kayalıklar içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekiplerini sevk edildi. Ekiplerce yapılan ilk müdahalede Özgür K. adlı kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN