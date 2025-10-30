Yaşam

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar’da durdurulan bir otomobilde uyuşturucu emdirilmiş 9 peçete ele geçirildi. Olay sonrası 4 kişi gözaltına alınırken şahıslar tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Antalya kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada uyuşturucu emdirilmiş 9 peçete ele geçirdi.

Otomobildeki N.A, İ.K, O.D. ile M.D.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

