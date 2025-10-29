Yalova'daki 5 katlı otelde yangın: Maddi hasar meydana geldi

Yalova’nın Termal ilçesi Gökçedere Mahallesi’ndeki 5 katlı bir otelde makine dairesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otelde hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 13:27

Paylaş



ABONE OL

Yalova'nın Termal ilçesinde otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Gökçedere Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 5 katlı otelin makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve diğer katlara sıçrayan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu. Çıkış nedeni araştırılan yangın sırasında otelde konaklayanların olmadığı ve sadece personelin tahliye edildiği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN