Sokakta karşılaştığı kişiyi sırtından bıçakladı! Saldırgan olay yerinden kaçtı

Aksaray’ın merkeze bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle M.E.K. ile Ömer I. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce, M.E.K. Ömer I.'yı sırtından bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 05:51

Olay, saat 19.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta henüz bilinmeyen nedenle Mehmet Efe K. ile Ömer Ibar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine M.E.K., Ömer Ibar'ı sırtından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan Ömer Ibar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan M.E.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

