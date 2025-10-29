Cenazede gergin anlar! Park tartışmasında arbede yaşandı

Şanlıurfa'da defin öncesi cenaze sahipleri ile polisler arasında park nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile çıkan arbedede 9 kişi yaralandı. Cenazeye katılan bazı kişiler, polisin müdahalesine tepki göstererek yolu kapattı ancak polisin müdahalesi ile yol açıldı.

CENAZEDE PARK TARTIŞMASI

Olay, Bediüzzaman Aile Mezarlığı'nda meydana geldi. Hayatını kaybeden Bege Karakuş'un cenazesi için mezarlığa gelen yakınları, araçlarını yol kenarına park etti. Bu sırada bölgede görevli polis ekipleri, trafik akışının engellendiği gerekçesiyle araçların kaldırılmasını, aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çevredekilerin de katılmasıyla arbede yaşandı.

YOLU KAPATTILAR: 9 YARALI

Bölgeye takviye ekipleri sevk edilirken; dağılmayan kalabalığa polis, biber gazı ve copla müdahale etti. Kavgada aralarında iş insanlarının da bulunduğu 9 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Diğer yandan cenazeye katılan bazı kişiler, polisin müdahalesine tepki göstererek yolu kapattı. Yine polisin müdahalesi yol açılırken, söz konusu cenaze gecikmeli olarak toprağa verildi.

