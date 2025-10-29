Bursa'da seyir halinde fenalaşan sürücü yürekleri ağza getirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyir halinde ilerleyen sürücü aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Giriş Tarihi: 29.10.2025 05:27

Paylaş



ABONE OL

Kaza, gece yarısı Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erol Y. (26) yönetimindeki 06 P 1460 plakalı otomobil, sürücüsünün aniden rahatsızlanması nedeniyle aracının kontrolünü kaybetti.

Erol Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle baygınlık geçiren sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erol Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN