Samsun'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Samsun'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü (TEM) Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat bilgiler doğrultusunda DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında DEAŞ şüphelisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.