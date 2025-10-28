Sakarya'da durdurulan araçta 1 kilogram uyuşturucu bulundu

Sakarya’da polis ekiplerince durdurulan takside 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve 20 bin lira ele geçirildi. İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu sevk ettiği belirlenen T.Y. (27), gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 10:25

Paylaş



ABONE OL

Sakarya'da durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde sevk edeceği belirlenen T.Y. (27) idaresindeki taksi takibe alındı.

Serdivan ilçesinde durdurulan araçta ve şüphelinin üzerinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada 1 kilogram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN