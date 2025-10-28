Manisa'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 28.10.2025 23:22

İbrahim Var (40) idaresindeki 45 ZC 7120 plakalı otomobil, Bozkurt Mahallesi Özgün Sokak'ta, bir evin duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.