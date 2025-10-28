Yaşam

Manisa'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazada yaralanan baba-oğul, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim Var (40) idaresindeki 45 ZC 7120 plakalı otomobil, Bozkurt Mahallesi Özgün Sokak'ta, bir evin duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan İbrahim Var ve oğlu Metin Var (8), sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

