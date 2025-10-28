Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Kilis'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 283 kök Hint keneviri, silah ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Operasyonda yapılan aramalarda 283 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.
Düzenlenen operasyonda F.Ç. ve H.Ç. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. serbest bırakılırken, F.Ç. tutuklandı.