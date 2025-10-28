Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Yaşam

Kilis'te polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 283 kök Hint keneviri, silah ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Operasyonda yapılan aramalarda 283 kök Hint keneviri, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 8 tabanca fişeği ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda F.Ç. ve H.Ç. isimli 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. serbest bırakılırken, F.Ç. tutuklandı.