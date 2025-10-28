Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakla öldürdü o anlar kamerada

Denizli'de köy kahvesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan kardeşlerden biri ölmüş diğeri yaralanmıştı. Kavga anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 14:37

Paylaş



ABONE OL

Olay, Çivril ilçesi Yahya Mahallesi'nde 22 Ekim Çarşamba günü meydana gelen olayda aralarında husumet bulunan iki grup köy meydanında karşılaşmış aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. İki grup arasında çıkan kavgada Mehmet Y., Cengiz ve Gökhan Berber kardeşleri bıçakla yaralamıştı. Olay yerindeki vatandaşlar tarafından araçla hastaneye götürülen Cengiz Berber yolda hayatını kaybetmiş, kardeşi Gökhan Berber ise ambulansla Çivril Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Olayın ardından şüpheli Mehmet Y., ve babası Hasan Y., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki grubun sözlü başlayıp, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşen olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Mehmet Y., babası Hasan Y., ve beraberindeki bir grup hafif ticari bir araçla köy meydanına geliyor. Burada karşılarındaki Cengiz ve Gökhan Berber kardeşlerle sözlü tartışma yaşadığı görülüyor. Daha sonra Cengiz Berber elinde bir tüfekle meydana gelerek Mehmet Y.'ye yönelttiği, çevresindekilerin ise ona engel olmaya çalıştığı dikkat çekti. Görüntülerin devamında Mehmet Y., umursamazca elinde tüfek olan Cengiz Berber'e yöneliyor ve bir anlık hamleyle saldırdığı görülüyor. Arbede anında bir kişi Cengiz Berber'in elindeki tüfeği çekip alıyor. O esnada yere düşen Cengiz Berber'e Mehmet Y., önce bıçakla saldırıyor. Mehmet Y., elindeki bıçağın düşmesinin ardından bu kez yerdeki sopayı alarak Cengiz Berber'e saldırıyor. Cengiz Berber'e birkaç darbe vurduktan sonra bırakan Mehmet Y., bu kez Gökhan Berber'e doğru gittiği görülüyor. Daha sonra yerdeki Cengiz Berber ile sözlü tartışmaya devam eden Mehmet Y., ve beraberindekiler olay yerinden ayrılıyor. Çevredeki bir grup ise yaralı Cengiz Berber'i sürükleyerek bir araca bindirip, hastaneye götürdüğü anlar yer alıyor.