İzmir ve Manisa'da sağanak yağış: Ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir’in Bergama ve Manisa’nın Kırkağaç ilçelerinde gece etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 06:14

Paylaş



ABONE OL

İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, sürücüler yollarda mahsur kaldı.

İzmir'in Bergama ve Manisa'nın Kırkağaç ilçelerinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçelerdeki yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağmura yolda yakalanan araç sürücüleri mahsur kaldı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışması sürdüğü belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN