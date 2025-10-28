Adana'da 3 kardeşin soygunu kamerada

Adana’da cep telefonu satışı yapan işyerinde hırsızlık yapan 3 kardeş anbean güvenlik kameralarına yansıdı. 10 cep telefonu ve 3 bin TL çalan kardeşlerden 2'si tutuklandı.

Giriş Tarihi: 28.10.2025 11:15

Olay, 22 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Alidede Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Kardeş olan yabancı uyruklu M.I. (17), B.I. (15) ve F.I. (14) hırsızlık yapmak için ikinci el cep telefonu satışı yapan bir işyerini hedef aldı. F.I. gözcülük yaptığı sırada, B.I. iş yerinin kepengini kaldırıp ağabeyi M.I.'ın içeri girmesine yardımcı oldu. İçeri giren M.I., 10 cep telefonu ve 3 bin TL para çalıp işyerinden çıktı. Kardeşler hırsızlığı gerçekleştirdikten sonra kaçarak izini kaybettirdi. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah işyerini açmaya gelen R.D., hırsızlığı fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameraları, Kent Güvenlik Yönetim Sistem (KGYS) görüntülerini inceledi. Hırsızlığı gerçekleştiren 3 kardeşi görüntülerde yola çıkarak belirleyen polis adreslerine baskın yaptı. Kardeşler yakalanarak çocuk şube ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.I. ve B.I. tutuklandı, diğer ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.