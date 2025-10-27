Yasadışı avcılığa 655 bin TL ceza: 80 saka kuşu ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 80 saka kuşu, ses cihazları, tuzaklar ve kuş yakalamada kullanılan ağlar ele geçirildi.

27.10.2025 14:50

Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Kılavuzlu Polis Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta kuşları gören polis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine haber verdi. Kontrol noktasında durdurulan araçta detaylı arama yapan DKMP ekipleri, 80 saka kuşu ile yasa dışı avcılıkta kullanılan ses cihazları, tuzaklar ve ağlar bulundu. Şüpheli şahsın kuşları ses cihazı yardımıyla yakaladığı ve ticaretini yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine şahsa 655 bin 70 TL idari para cezası ve tazminat bedeli uygulandı. El konulan av malzemeleri ise imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Saka kuşları veteriner hekim kontrolünden geçirildikten sonra yeniden doğal yaşam alanına salındı.