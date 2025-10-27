Uçurtma şenliğinde dehşet! 4 yaşındaki çocuk akıma kapıldı
Çorum Barajı Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde elektrik kablosuna temas eden D.Ş. (4), akıma kapılarak yaralandı.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
D.Ş'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.