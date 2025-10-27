Tekirdağ'da şiddetli yağış sokakları göle çevirdi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kısa sürede şiddetini artırarak sokakları göle çevirdi.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 18:06

İlçede aniden bastıran yağmur trafikte aksamalara neden olurken, vatandaşlar sağanaktan korunmak için kapalı alanlara sığındı. Bazı vatandaşlar oluşan su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşarken, bazıları ise kafelere sığınarak korunmaya çalıştı.

Fotoğraf (İHA) Yağışa hazırlıksız yakalanan bir vatandaş, "Çok ıslandık, yağmur çok yağıyor. Bereket yağıyor. Yanımıza şemsiye de almadık, çok ıslandım" dedi.

Fotoğraf (İHA) Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.