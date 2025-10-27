Arnavutköy’de motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Arnavutköy'de kavşakta otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet üzerindeki iki kişi savrularak yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 09:31

Kaza, Arnavutköy Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, kavşakta dönüş yapmak isterken karşı yönden gelen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki iki kişi savrularak yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yere düşen iki kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosikletin otomobile çarptığı, iki kişinin yola savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.