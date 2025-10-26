Van'da mest eden görüntüler! Vatandaşlardan yoğun ilgi

Van'da akşam saatlerinde ortaya çıkan hilal, kartpostallık görüntüler oluşturdu.Hilal, özellikle Van Gölü kıyısında bulunan vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 22:18

Van semaları, akşam saatlerinde ortaya çıkan ve izleyenleri mest eden eşsiz bir manzaraya ev sahipliği yaptı. Gün batımının ardından gökyüzünde beliren incecik hilal şeklindeki ay, süzülen bulutların arasına gizlenip çıkarak adeta bir saklambaç oyunu sergiledi.

