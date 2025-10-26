Tokat’ta çıkan yangında ev ve samanlık küle döndü

Tokat’ın Zile ilçesinde çıkan yangında bir ev ve bitişiğindeki samanlık tamamen yandı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 10:28

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Özyurt köyünde Mehmet Koç'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin bitişiğinde bulunan samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak çevredeki diğer evlere sıçraması önlendi. Yangında ev ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.